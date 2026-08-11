12:30  11 серпня
На Буковині жінка купувала автівку, але віддала гроші аферистам
10:37  11 серпня
На Полтавщині внаслідок зіткнення двох авто постраждали три людини
08:40  11 серпня
На Львівщині 8-річний хлопчик у тяжкому стані після утоплення в басейні
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2026, 16:48

Смертельна ДТП у Дубні: під колесами Renault Zoe загинув пішохід

11 серпня 2026, 16:48
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Рівненської області
Читайте также
на русском языке

У Дубні на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 59-річний місцевий житель. За попередніми даними, чоловік перебігав проїзну частину у невстановленому місці

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталася 11 серпня близько 04:30 на вулиці Грушевського.

За інформацією слідства, 53-річна жителька Дубна, яка керувала автомобілем Renault Zoe, здійснила наїзд на пішохода, який перебігав дорогу поза встановленим місцем для переходу.

Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Згодом правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 59-річний житель Дубна.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування.

У поліції також зазначили, що водійка відповідно до результатів огляду була тверезою.

Нагадаємо, раніше у селищі Соснове Березнівської громади Рівненського району внаслідок аварії загинув 41-річний пішохід.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Рівненська область загибель пішохід
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Львівщині до суду передали справу про контрабанду гаджетів на 35 млн грн
11 серпня 2026, 19:59
Воював проти ЗСУ та охороняв Захарченка: до суду передали справу ексбойовика "ДНР"
11 серпня 2026, 19:30
На Київщині чоловіка під час застілля забили на смерть
11 серпня 2026, 19:20
Ховався від обстрілів у підвалі та здавав ЗСУ: жителя Лиману засудили до 15 років тюрми
11 серпня 2026, 18:58
Українці масово отримують дзвінки від СБУ: в Нацполіції попередили
11 серпня 2026, 18:35
На Рівненщині неповнолітній на мотоциклі протаранив електровелосипед, постраждала дитина
11 серпня 2026, 18:33
У Києві сталася ДТП на вулиці Богатирській: рух транспорту ускладнений
11 серпня 2026, 18:14
У Харкові масово труять собак
11 серпня 2026, 18:05
Удар по ринку у Слов'янську: кількість поранених зросла до шести
11 серпня 2026, 17:59
Російська атака зупинила "Запоріжсталь": загинули семеро працівників
11 серпня 2026, 17:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Сергій Фурса
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »