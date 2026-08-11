Смертельна ДТП у Дубні: під колесами Renault Zoe загинув пішохід

Фото: поліція Рівненської області

У Дубні на Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 59-річний місцевий житель. За попередніми даними, чоловік перебігав проїзну частину у невстановленому місці

Про це повідомили в поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Аварія сталася 11 серпня близько 04:30 на вулиці Грушевського.

За інформацією слідства, 53-річна жителька Дубна, яка керувала автомобілем Renault Zoe, здійснила наїзд на пішохода, який перебігав дорогу поза встановленим місцем для переходу.

Унаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Згодом правоохоронці встановили особу загиблого — ним виявився 59-річний житель Дубна.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування.

У поліції також зазначили, що водійка відповідно до результатів огляду була тверезою.

Нагадаємо, раніше у селищі Соснове Березнівської громади Рівненського району внаслідок аварії загинув 41-річний пішохід.