На Рівненщині мотоцикл вилетів у кювет: водій не вижив

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 1 серпня, близько 23:15 поблизу села Деражне. На жаль, молодий мотоцикліст загинув

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

21-річний водій мотоцикла Geon не вибрав безпечної швидкості. Він на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, злетів у кювет. Через це мотоцикл наїхав на дерево.

Мотоцикліст був без шолома. На жаль, хлопець загинув на місці.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.