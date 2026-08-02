На Рівненщині мотоцикл вилетів у кювет: водій не вижив
Аварія сталась 1 серпня, близько 23:15 поблизу села Деражне. На жаль, молодий мотоцикліст загинув
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
21-річний водій мотоцикла Geon не вибрав безпечної швидкості. Він на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, злетів у кювет. Через це мотоцикл наїхав на дерево.
Мотоцикліст був без шолома. На жаль, хлопець загинув на місці.
"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше на трасі на Кіровоградщині легковик спалахнув після зіткнення з іншим авто. Загинула жінка, травмовані чоловік та дворічна дитина.
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
Чоловіки у військовій формі вриваються у будинок: у Черкаському ТЦК прокоментували скандальне відео
02 серпня 2026, 12:55Українські військові знищили склад росіян на Південно-Слобожанському напрямку
02 серпня 2026, 12:35У Києві росіяни вбили 20-річну студентку та активістку
02 серпня 2026, 11:45Росіяни накрили вогнем Харківщину: серед постраждалих - діти
02 серпня 2026, 11:00На Запоріжжі росіяни дроном убили людину
02 серпня 2026, 10:25Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
02 серпня 2026, 09:30Україну накриє нова хвиля спеки: синоптики попередили про +37°С
01 серпня 2026, 19:30Україна і MAGA: чи змінить одне інтерв'ю ставлення американських правих
01 серпня 2026, 19:01На Хмельниччині п'яний водій перевозив дві бойові гранати: його затримали
01 серпня 2026, 18:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу