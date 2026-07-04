Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Мужчина пошел купаться в местном ставке и пропал под водой. За помощью в ГСЧС обратилась его дочь.

Спасатели совместно с частным водолазом достали из водоема тело мужчины и доставили его на берег. Погибшим оказался 54-летний житель поселка Знаменка Друга Кропивницкого района.

Специалисты устанавливают точную причину смерти мужчины и все обстоятельства трагедии.

Напомним, 1 июля в Одесской области во время отдыха на ставку погиб четырехлетний мальчик. Дедушка, приехавший на водоем с тремя внуками, на несколько минут отвлекся на старших детей и потерял младшего из виду. Вскоре он нашел ребенка в воде без признаков жизни.