В Силах обороны будут воевать работы: для Украины будут разрабатывать гуманоидов

Фото: компанія Foundation

В Украине проведут грантовый конкурс. Он направлен на создание роботов-гуманоидов для нужд сил обороны

Об этом сообщает "Милитарный", передает RegioNews.

Руководитель Brave1 Андрей Гриценюк во время мероприятия Brave1 Advantage рассказал, что ключевой задачей является максимальная роботизация первой линии столкновения. То есть речь идет об уменьшении рисков для военных. Он добавил, что отрасль человекоподобных роботов активно развивается в США и Китае.

По словам Андрея Гриценюка, украинские разработчики на начальном этапе будут фокусироваться на более простых платформах, которые со временем будут получать более сложный функционал. Украинская программа ориентируется исключительно на оборонные нужды.

Украина стала главной мировой испытательной площадкой для производителей оружия. В частности, речь идет о западных стартапах. Ранее в Украину доставили гуманоидных роботов-солдатов Phantom MK-1 от Foundation для оценки их эффективности.

Однако отметили, что сейчас такие работы не только дорогие, но и требуют регулярной подзарядки, часто теряют баланс. Гуманоид двигается благодаря 20 двигателям, которые должны работать безупречно. Поэтому некоторые специалисты считают, что развертывание гуманоидов вместе с регулярными войсками может создавать дополнительные риски.

Напомним, в Украине начали применять первые элементы противовоздушной обороны, созданные на базе дистанционно управляемых пулеметных систем. Речь идет о дистанционно управляемых турелях, оснащенных пулеметами Browning M2, которые могут действовать на расстоянии до 2 километров.

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