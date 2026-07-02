22:15  02 июля
В Винницкой области судили мужчину, который воевал против ВСУ в составе "ДНР"
22:18  02 июля
Изнасиловал и снимал на видео: в Винницкой области будут судить 54-летнего педофила
21:30  02 июля
Во Львовской области пьяный водитель автокрана сбил человека насмерть
UA | RU
UA | RU
02 июля 2026, 22:45

В Силах обороны будут воевать работы: для Украины будут разрабатывать гуманоидов

02 июля 2026, 22:45
Читайте також українською мовою
Фото: компанія Foundation
Читайте також
українською мовою

В Украине проведут грантовый конкурс. Он направлен на создание роботов-гуманоидов для нужд сил обороны

Об этом сообщает "Милитарный", передает RegioNews.

Руководитель Brave1 Андрей Гриценюк во время мероприятия Brave1 Advantage рассказал, что ключевой задачей является максимальная роботизация первой линии столкновения. То есть речь идет об уменьшении рисков для военных. Он добавил, что отрасль человекоподобных роботов активно развивается в США и Китае.

По словам Андрея Гриценюка, украинские разработчики на начальном этапе будут фокусироваться на более простых платформах, которые со временем будут получать более сложный функционал. Украинская программа ориентируется исключительно на оборонные нужды.

Украина стала главной мировой испытательной площадкой для производителей оружия. В частности, речь идет о западных стартапах. Ранее в Украину доставили гуманоидных роботов-солдатов Phantom MK-1 от Foundation для оценки их эффективности.

Однако отметили, что сейчас такие работы не только дорогие, но и требуют регулярной подзарядки, часто теряют баланс. Гуманоид двигается благодаря 20 двигателям, которые должны работать безупречно. Поэтому некоторые специалисты считают, что развертывание гуманоидов вместе с регулярными войсками может создавать дополнительные риски.

Напомним, в Украине начали применять первые элементы противовоздушной обороны, созданные на базе дистанционно управляемых пулеметных систем. Речь идет о дистанционно управляемых турелях, оснащенных пулеметами Browning M2, которые могут действовать на расстоянии до 2 километров.

Читайте также: Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
роботы оборона украинская армия война
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
Певец MELOVIN честно признался, сожалеет ли о публичном каминг-ауте
02 июля 2026, 23:35
Ведущая Соломия Витвицкая узнала о беременности с чатом GPT
02 июля 2026, 23:00
Атака на Киев: количество жертв увеличилось, в Дарницком районе ищут 8 человек
02 июля 2026, 22:45
В Ровенской области маршрутка влетела в поезд: есть погибшие и раненые
02 июля 2026, 22:30
Изнасиловал и снимал на видео: в Винницкой области будут судить 54-летнего педофила
02 июля 2026, 22:18
В Винницкой области судили мужчину, который воевал против ВСУ в составе "ДНР"
02 июля 2026, 22:15
В Кривом Роге будут судить 22-летнего парня за покушение на убийство знакомого
02 июля 2026, 21:59
В Киеве получил термин мужчина, показавший половой орган полицейскому в метро
02 июля 2026, 21:45
"Золотые" генераторы в Харькове: чиновника коммунального предприятия будут судить за халатность
02 июля 2026, 21:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Павел Казарин
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »