В Киеве получил термин мужчина, показавший половой орган полицейскому в метро

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В Киеве судили мужчину за хулиганство. Оказалось, что он показывал свой половой орган в публичном месте

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Это произошло в октябре прошлого года. Мужчина в вестибюле станции метро "Харьковская" мужчина снял штаны и демонстрировал свой половой орган пассажирам и дежурному полицейскому. На замечания он не реагировал.

Считается, что мужчина действовал умышленно, чтобы продемонстрировать неуважение к обществу. На суде он признал вину и раскаялся. Оказалось, что ранее он неоднократно судим и в последний раз за кражу и хулиганство в Житомире получил 5 лет и 1 месяц тюрьмы.

Поэтому суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы. Окончательный срок тюремного наказания составит 5 лет и 1 месяц.

Напомним, ранее в Днепре в одной из маршруток произошел развратный скандал. Мужчина показывал пассажирам гениталии.