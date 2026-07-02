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02 июля 2026, 22:15

В Винницкой области судили мужчину, который воевал против ВСУ в составе "ДНР"

02 июля 2026, 22:15
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Фото из открытых источников
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В Винницкой области судили мужчину за государственную измену. Он перешел на сторону врага в условиях вооруженного конфликта

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В 2014 году мужчина присоединился к батальону вооруженного формирования так называемой "ДНР". Впоследствии он участвовал в боевых действиях против военных ВСУ. В частности, вблизи населенного пункта Донецкой области, в результате которых населенный пункт был захвачен и подчинен батальону.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества в пользу государства.

Напомним, суд заочно назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы пяти российским военным. Они пытали гражданских во время временного захвата территорий Ахтырского района Сумской области в начале полномасштабной войны.

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