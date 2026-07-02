"Золотые" генераторы в Харькове: должностного лица коммунального предприятия будут судить за халатность

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове правоохранители разоблачили очередной факт растраты бюджетных средств во время проведения государственных закупок. В поле зрения следователей попал 66-летний специалист одного из коммунальных предприятий города, чья служебная халатность обошлась бюджету более чем в 450 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным досудебного расследования, 66-летний правонарушитель, занимая должность специалиста по государственным закупкам одного из коммунальных предприятий, при приобретении двух электрогенераторных установок ненадлежаще выполнил возложенные на него служебные обязанности.

В частности, не провел надлежащего анализа рынка и не принял меры для определения обоснованной стоимости предмета закупки.

В результате таких действий коммунальное предприятие безосновательно перечислило бюджетные средства на сумму более 452 тысяч гривен.

Следователи сообщили о подозрении фигуранту в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что Головановская окружная прокуратура разоблачила схему хищения бюджетных средств на закупки топлива для учебных заведений. Директор киевского предприятия поставил в школы уголь, который по своим характеристикам не отвечает государственным стандартам.