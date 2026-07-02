В Кривом Роге будут судить 22-летнего парня за покушение на убийство знакомого

Фото: полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге обычный конфликт между знакомыми едва не закончился трагедией. Во время ссоры 22-летний молодой человек перешел от слов к оружию, нанеся сопернику два ножевых ранения

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

28 июня в одну из городских больниц прохожий доставил раненого парня, которого обнаружил на одной из улиц города.

Правоохранители установили, что между двумя знакомыми возник конфликт, переросший в драку.

Во время ссоры нападающий дважды ударил потерпевшего ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Полицейские оперативно установили местонахождение 22-летнего злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что правоохранители задержали 46-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном убийстве знакомого во время конфликта в Закарпатье .