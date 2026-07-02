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02 июля 2026, 22:18

Изнасиловал и снимал на видео: в Винницкой области будут судить 54-летнего педофила

02 июля 2026, 22:18
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Винницкой области завершено досудебное расследование по резонансному делу о сексуальном насилии над несовершеннолетним. 54-летний мужчина, месяцами эксплуатировавший доверие 14-летней девочки, вскоре предстанет перед судом

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Винницкой областной прокуратуры передали в суд дело 54-летнего мужчины, которому инкриминируют ч. 3 ст. 152, ч. ч. 1, 3 ст. 301-1 УК Украины.

По данным следствия, в начале марта 2026 года в одном из сел Винницкой области обвиняемый познакомился с 14-летней односельчанкой. Семья девушки состояла на учете у социальных служб как находящаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Одно время он просто общался с подростком, налаживая доверительные отношения. Впоследствии он пригласил ее в дом, где изнасиловал. В течение месяца мужчина неоднократно повторял преступление, снимая изнасилование по телефону.

Опасаясь осуждения общественности, девочка молчала.

12 марта к девушке приехала социальная служба с проверкой. Ее сотрудникам девушка решилась рассказать о пережитом сексуальном насилии.

Мужчину задержали. В настоящее время он находится под стражей.

За инкриминируемые преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, что в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья , который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.

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