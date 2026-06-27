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27 червня 2026, 16:40

На Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок

27 червня 2026, 16:40
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Фото з відкритих джерел
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Аферисти з початком літа все частіше використовують схему з псевдо-орендою будинків. Правоохоронці попередили громадян

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона дізналась про всі деталі, отримала номер картки "власника" для оплати, щоб забронювати потрібні дати. Жінка перерахувала йому 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.

Поліцейські закликають:

  • Не робіть передоплат: уникайте авансів на приватні картки невідомих осіб. Оплачуйте послуги безпосередньо на місці або через офіційний рахунок IBAN.
  • Перевіряйте оголошення: шукайте відгуки про базу відпочинку на сторонніх ресурсах, а не лише на їхній сторінці в соцмережі.
  • Звіряйте фото та локацію: шахраї часто крадуть чужі світлини. Перевірте зображення через пошук Google, щоб переконатися, що це реальний об'єкт.

Нагадаємо, раніше Тернівський районний суд міста Кривого Рогу визнав винною місцеву жительку у шахрайстві. Вона обікрала людину під приводом обряду "для зняття порчі".

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