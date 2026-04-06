Украинские военные эвакуировали кота и собаку дроном (ВИДЕО)

Фото: из открытых источников

Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа показали, как спасли собаку и кота. Это им удалось сделать с помощью дрона

Об этом рассказали в UAnimals, передает RegioNews.

Сначала этот дрон выполнял другую задачу: эту технику использовали для того, чтобы доставлять на позицию пищу для военных. Операция была рискованной, но защитники решили не оставлять животных под постоянными обстрелами. Животные преодолели воздухом с помощью дрона 12 километров.

"Спасибо защитникам за спасение самых уязвимых", - говорят активисты.

Напомним, недавно в Ивано-Франковской больнице спасли 7-летнего мальчика, проглотившего батарейку. Это повлекло за собой серьезное повреждение внутренних органов ребенка.