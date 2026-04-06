Украинские военные эвакуировали кота и собаку дроном (ВИДЕО)
Военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа показали, как спасли собаку и кота. Это им удалось сделать с помощью дрона
Об этом рассказали в UAnimals, передает RegioNews.
Сначала этот дрон выполнял другую задачу: эту технику использовали для того, чтобы доставлять на позицию пищу для военных. Операция была рискованной, но защитники решили не оставлять животных под постоянными обстрелами. Животные преодолели воздухом с помощью дрона 12 километров.
"Спасибо защитникам за спасение самых уязвимых", - говорят активисты.
Напомним, недавно в Ивано-Франковской больнице спасли 7-летнего мальчика, проглотившего батарейку. Это повлекло за собой серьезное повреждение внутренних органов ребенка.
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
На Закарпатье ликвидировали два канала незаконной переправки лиц в Венгрию
06 апреля 2026, 22:58НАБУ нашло у народного депутата "скрытые" 13 миллионов
06 апреля 2026, 22:35$20 тысяч за побег из Украины: в Харьковской области ликвидирован канал переправки лиц через границу
06 апреля 2026, 22:15Украина предложила России энергетическое перемирие
06 апреля 2026, 21:52В Украине усилят борьбу с "Шахедами"
06 апреля 2026, 21:23Бизнес-сообщество призывает депутатов поддержать законодательные инициативы, направленные на обеспечение равных условий конкуренции
06 апреля 2026, 21:02Сильный град засыпал Киев
06 апреля 2026, 20:59У нас накопилось куча домашних задач, нерешение которых может действительно привести страну к катастрофе
06 апреля 2026, 20:15В Киеве женщину ограбил мужчина с игрушечным пистолетом
06 апреля 2026, 19:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все блоги »