16:51  10 июня
Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой
14:52  10 июня
На Сумщине дети бросили в огонь подозрительный предмет: произошел взрыв
13:20  10 июня
В Киеве нашли мужчину, убившего собаку
UA | RU
UA | RU
10 июня 2026, 16:47

До 25 тысяч за час: на Ровенщине разоблачили схему сексуальных услуг

10 июня 2026, 16:47
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области правоохранители задержали организатора и его сообщницу, подозреваемых в сутенерстве и вовлечении женщин в занятие проституцией

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, фигуранты наладили схему привлечения женщин к предоставлению сексуальных услуг в Ровно и Луцке. За свою деятельность они получали 50% стоимости каждого заказа. Стоимость услуг составляла от 2,5 до 25 тысяч гривен в час.

Правоохранители установили, что 24-летний житель Ровно и 21-летняя жительница села Немовичи подыскивали женщин через Telegram-каналы, ориентируясь на тех, кто находился в сложных жизненных или материальных обстоятельствах. Им предлагали "заработок" путем предоставления интимных услуг.

Впоследствии через интернет злоумышленники находили клиентов и организовывали встречи, обеспечивая координацию и безопасность при предоставлении услуг.

Фигуранты были задержаны во время передачи денег одним из клиентов. В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Обоих подозреваемых задержали. Им доложено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Суд избрал меры пресечения: организатору – содержание под стражей, его сообщнице – круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, полиция разоблачила 50-летнюю жительницу Сум, которая организовала место разврата и привлекла к оказанию сексуальных услуг 16-летнюю девушку. Свою деятельность женщина маскировала под работу гостиницы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровенская область сексуальная эксплуатация сутенерство полиция схема девушки
Во Львовской области мужчина поджег себя после ссоры с тещей: он умер в реанимации
09 июня 2026, 11:13
В Киевской области женщина за 50 тысяч евро продавала бракосочетание
08 июня 2026, 20:45
На Ровенщине завершили поиски 15-летнего парня: его обнаружили мертвым
06 июня 2026, 10:26
Все новости »
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Эксначальника Одесского ТЦК Борисова остановили на выезде из Киева: ГБР проводит следственные действия
10 июня 2026, 17:38
Коррупция на оборонке: НАБУ разоблачило схему хищения запчастей к бронетехнике
10 июня 2026, 17:35
Кровавая расправа на Днепропетровщине: мужчина до смерти забил знакомого пассатижами
10 июня 2026, 17:19
В Киеве военный за 10 тысяч долларов продавал "поездку за границу" для уклонистов
10 июня 2026, 17:15
В Днепре серийный вор получил 5 лет тюрьмы за ограбление в университете
10 июня 2026, 16:59
В Хмельницком 16-летний парень выпал из окна многоэтажки
10 июня 2026, 16:58
Кровавая драма в Виннице: мужчина убил знакомую и покончил с собой
10 июня 2026, 16:51
На Харьковщине отчим-насильник дочери погибшего Героя Украины получил пожизненное заключение
10 июня 2026, 16:34
62-летний пациент умер во время наркоза: на Львовщине подозревают анестезиолога
10 июня 2026, 16:16
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Все блоги »