До 25 тысяч за час: на Ровенщине разоблачили схему сексуальных услуг

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области правоохранители задержали организатора и его сообщницу, подозреваемых в сутенерстве и вовлечении женщин в занятие проституцией

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным полиции, фигуранты наладили схему привлечения женщин к предоставлению сексуальных услуг в Ровно и Луцке. За свою деятельность они получали 50% стоимости каждого заказа. Стоимость услуг составляла от 2,5 до 25 тысяч гривен в час.

Правоохранители установили, что 24-летний житель Ровно и 21-летняя жительница села Немовичи подыскивали женщин через Telegram-каналы, ориентируясь на тех, кто находился в сложных жизненных или материальных обстоятельствах. Им предлагали "заработок" путем предоставления интимных услуг.

Впоследствии через интернет злоумышленники находили клиентов и организовывали встречи, обеспечивая координацию и безопасность при предоставлении услуг.

Фигуранты были задержаны во время передачи денег одним из клиентов. В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Обоих подозреваемых задержали. Им доложено о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).

Суд избрал меры пресечения: организатору – содержание под стражей, его сообщнице – круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, полиция разоблачила 50-летнюю жительницу Сум, которая организовала место разврата и привлекла к оказанию сексуальных услуг 16-летнюю девушку. Свою деятельность женщина маскировала под работу гостиницы.