До 25 тисяч за годину: на Рівненщині викрили схему сексуальних послуг

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На Рівненщині правоохоронці затримали організатора та його спільницю, яких підозрюють у сутенерстві та втягненні жінок у заняття проституцією

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними поліції, фігуранти налагодили схему залучення жінок до надання сексуальних послуг у Рівному та Луцьку. За свою діяльність вони отримували 50% від вартості кожного замовлення. Вартість послуг становила від 2,5 до 25 тисяч гривень за годину.

Правоохоронці встановили, що 24-річний рівнянин та 21-річна жителька села Немовичі підшуковували жінок через Telegram-канали, орієнтуючись на тих, хто перебував у складних життєвих або матеріальних обставинах. Їм пропонували "заробіток" шляхом надання інтимних послуг.

Згодом через інтернет зловмисники знаходили клієнтів і організовували зустрічі, забезпечуючи координацію та "безпеку" під час надання послуг.

Фігурантів затримали під час передачі грошей одним із клієнтів. Під час обшуків вилучено грошові кошти, мобільні телефони та інші речові докази.

Обох підозрюваних затримали. Їм повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

Суд обрав запобіжні заходи: організатору – тримання під вартою, його спільниці – цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, поліція викрила 50-річну жительку Сум, яка організувала місце розпусти та залучила до надання сексуальних послуг 16-річну дівчину. Свою діяльність жінка маскувала під роботу готелю.