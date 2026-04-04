Полиция разоблачила 50-летнюю жительницу Сум, которая организовала место разврата и привлекла к оказанию сексуальных услуг 16-летнюю девушку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Свою деятельность женщина маскировала под работу гостиницы, где размещала объявления об интимных услугах. Она лично подбирала клиентов и координировала работу девушек.

По данным следствия, фигурантка завербовала 16-летнюю девушку и запрещала ей рассказывать клиентам о своем настоящем возрасте.

Стоимость услуг в гостинице составляла от 6 до 10 тысяч гривен.

Во время обысков в помещении заведения, дома и в автомобиле фигурантки правоохранители изъяли более 800 тысяч гривен, мобильные телефоны и банковские карты.

Фигурантку задержали. Ей объявили подозрение в вербовке несовершеннолетней для сексуальной эксплуатации и сутенерства (ч. 2 ст. 149 и ч. 2 ст. 303 УК Украины).

Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения.

