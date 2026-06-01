Цена дерзкой выходки: полицейские сообщили мужчине о подозрении по факту хулиганства

В Харькове 21-летнему мужчине сообщили о подозрении из-за дебоша в троллейбусе и повреждении служебного авто полиции.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

По данным следствия, произошедшее произошло в апреле 2026 года в Слободском районе Харькова. Мужчина находился в салоне троллейбуса, где нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес водителя, вел себя агрессивно и избивал по кабине транспортного средства.

После остановки троллейбуса правонарушитель продолжил агрессивное поведение уже на улице.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские. Однако мужчина не реагировал на законные требования правоохранителей, продолжал вести себя дерзко и ругаться.

Кроме того, он бросил посторонние предметы в служебный автомобиль полиции и в автомобиль местного жителя.

В результате противоправных действий был поврежден служебный автомобиль и транспортное средство харьковчанина. По выводам экспертов, сумма ущерба составляет более 47 тысяч гривен.

Дознаватели отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 при процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры сообщили 21-летнему харьковчанину о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

