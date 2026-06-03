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03 червня 2026, 08:22

Раптово вийшов на колію: на Рівненщині потяг на смерть збив 17-річного хлопця

03 червня 2026, 08:22
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Фото: Національна поліція
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Трагічна подія сталася вранці 2 червня на залізничній станції "Клевань-Петрука" у селі Новостав Рівненського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, близько 07:30 потяг сполученням "Варшава – Київ" смертельно травмував 17-річного місцевого жителя.

Зі слів машиніста, юнак рухався вздовж колії, а згодом раптово почав переходити її, не переконавшись у безпечності своїх дій.

Внаслідок отриманих травм хлопець загинув на місці події. Відомо, що під час інциденту він перебував у навушниках.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії та закликають громадян неухильно дотримуватися правил безпеки поблизу залізничних колій.

Нагадаємо, на Київщині потяг на смерть збив чоловіка. Пішоход проігнорував заборонений сигнал та вийшов на залізничні колії. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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