Силы спецопераций поразили НПЗ "Роснефти" в 800 км от границы Украины

В ночь на 21 мая подразделения Deep-strike Сил специальных операций ВСУ совместно с Силами беспилотных систем поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает RegioNews.

Речь идет о предприятии государственной компании "Роснефть", мощность которого составляет до 9 миллионов тонн нефти в год.

Завод расположен более чем в 800 километрах от границы Украины.

После удара на территории объекта был зафиксирован масштабный пожар.

По данным военных, Сызранский НПЗ снабжает топливом не только гражданский сектор, но и российскую военную авиацию и военные подразделения в центральных и южных регионах РФ. Кроме того, через Волгу и Каспийское море экспортируют нефтепродукты.

В ССО подчеркнули, что поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры противника снижает его экономические и логистические возможности для ведения войны против Украины.

Напомним, 18 мая Силы обороны Украины поразили командно-наблюдательный пункт российских войск в районе Теткиного Курской области РФ и ряд вражеских объектов на территории Херсонской, Сумской, Днепропетровской и Донецкой областей.