В Днепре нашли мертвой 14-летнюю девочку, которую искали сутки

В Днепре 26 апреля распространяли сообщения о пропавшей девочке. К сожалению, ребенка нашли мертвым

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

26 апреля в полицию поступила информация об исчезновении несовершеннолетней. 14-летняя девочка ушла из дома в Чечелевском районе с утра и не вернулась. Все это время Ангелину искали.

К сожалению, 27 апреля стало известно, что девочку обнаружили без признаков жизни. Обстоятельства трагедии будут устанавливать правоохранители.

