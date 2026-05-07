07 мая 2026, 22:03

Почти 80 ударов в день: россияне устроили огненный ад в трех районах Днепропетровщины

07 мая 2026, 22:03
Фото: Днепропетровская ОВА
Российские войска в течение дня почти 80 раз атаковали три района Днепропетровской области, в результате чего ранения получили пять человек

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Россияне применили для атак ракету, артиллерию и беспилотники.

Под вражеским ударом оказался, в частности, город Днепр. Повреждения там получили учреждения культуры, предприятие и автомобили.

Также оккупанты били по Солонянской общине Днепровского района. Повредили там сельскохозяйственное предприятие.

Целили и по Никопольскому району. От ударов русской армии страдали город Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины. В результате атаки там изуродованы многоквартирные и частные дома, предприятие, инфраструктура, магазин и автомобили. Пострадали пять человек.

"45-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно", – отметил глава ОВА.

Под ударами российских войск находились и Апостоловская и Зеленодольская общины Криворожского района – повреждения получила инфраструктура.

Напомним, что российская авиация 7 мая атаковала село Счастливое в Запорожской области. Три человека получили ранения, разрушен дом

