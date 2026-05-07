Почти 80 ударов в день: россияне устроили огненный ад в трех районах Днепропетровщины
Российские войска в течение дня почти 80 раз атаковали три района Днепропетровской области, в результате чего ранения получили пять человек
Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
Россияне применили для атак ракету, артиллерию и беспилотники.
Под вражеским ударом оказался, в частности, город Днепр. Повреждения там получили учреждения культуры, предприятие и автомобили.
Также оккупанты били по Солонянской общине Днепровского района. Повредили там сельскохозяйственное предприятие.
Целили и по Никопольскому району. От ударов русской армии страдали город Никополь, Покровская, Красногригорьевская, Марганецкая и Мировская общины. В результате атаки там изуродованы многоквартирные и частные дома, предприятие, инфраструктура, магазин и автомобили. Пострадали пять человек.
"45-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно", – отметил глава ОВА.
Под ударами российских войск находились и Апостоловская и Зеленодольская общины Криворожского района – повреждения получила инфраструктура.
Напомним, что российская авиация 7 мая атаковала село Счастливое в Запорожской области. Три человека получили ранения, разрушен дом