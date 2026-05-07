В Киевской области горит 100 га леса и полей в Бучанском районе

В Киевской области продолжается ликвидация масштабного лесного пожара в Бучанском районе вблизи села Тарасовщина

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews .

Из-за аномальной весенней жары и сильных порывов ветра пламя быстро распространилось по территории леса и открытой местности.

По данным спасателей, огонь охватил 70 гектаров лесной подстилки и 30 гектаров открытой территории.

К тушению пожара были привлечены подразделения Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, работников Дымерского лесничества, пожарные подразделения Национальная гвардия Украины и добровольцев отряда быстрого реагирования Общество Красного Креста Украины.

Напомним, что в Закарпатье уже несколько часов пытаются потушить пожар, охвативший территорию Свалявского лесничества. По состоянию на 6 мая площадь возгорания достигла 75 гектаров.