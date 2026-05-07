Кровавое застолье в Харькове: 37-летний мужчина жестоко избил знакомого

В Харькове следователи сообщили о подозрении 37-летнему мужчине, подозреваемому в нанесении тяжких телесных повреждений знакомому во время застолья

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Инцидент произошел в одной из квартир Шевченковского района города. По данным полиции, при совместном употреблении алкоголя между мужчинами возник словесный конфликт.

В ходе ссоры фигурант схватил кухонный нож и несколько раз ударил знакомого в грудную клетку. Потерпевший получил тяжелые телесные повреждения.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

