Во Львове уволили учительницу за оскорбления сына военного

Во Львове из школы №13 уволили учительницу, которую обвинили в оскорблениях в адрес сына военнослужащего

Об этом сообщил директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк, передает RegioNews .

Ранее военнослужащий Национальной гвардии Украины заявил, что учительница школы №13 Ольга Страхова систематически оскорбляла его сына.

По словам отца, педагогиня называла ребенка "тупым" и "дебилом", объясняя это тем, что "папа на войне и не занимается воспитанием".

После обращения отца во Львовский горсовет начали проверку учебного заведения.

По ее результатам учительницу уволили. Также выговоры получили администрация школы, практический психолог, классный руководитель и социальный педагог из-за ненадлежащего реагирования на ситуацию.

"Благодарю всех неравнодушных, кто обратил внимание на эту ситуацию. Безопасность детей, их достоинство и доверие родителей к школе - это безусловный приоритет", - заявил Закалюк.

