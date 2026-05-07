Россияне сбросили на Краматорск три бомбы ФАБ-250, погибший
Российская армия сбросила три фугасные авиационные бомбы ФАБ-250 на один из спальных районов города Краматорск Донецкой области, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения
Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает RegioNews .
Вражеский удар произошел в 16:49 четверга. Повреждения получили многоэтажное здание и три автомобиля.
Погибшим мужчина 1980 года рождения.
Раненая – женщина 1979 г. р.
Напомним, что российские военные почти 80 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии пять районов Днепропетровщины, получила ранение 10-летняя девочка.
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Ровенской области иномарка насмерть сбила 21-летнюю девушку
07 мая 2026, 23:55В Житомирской области пенсионера забили до смерти
07 мая 2026, 23:40На Львовщине руководитель благотворительного фонда присвоил деньги на авто для ВСУ
07 мая 2026, 23:15Дело о взятке на 30 тысяч долларов: на Волыни отправили под стражу чиновника
07 мая 2026, 22:50В Киевской области горит 100 га леса и полей в Бучанском районе
07 мая 2026, 22:35Заместителя председателя Ровенского облсовета отправили за решетку за взятку - САП
07 мая 2026, 22:35На Закарпатье среди бела дня у женщины украли младенца в коляске
07 мая 2026, 22:10Почти 80 ударов в день: россияне устроили огненный ад в трех районах Днепропетровщины
07 мая 2026, 22:03Во Львове уволили учительницу за оскорбления сына военного
07 мая 2026, 21:57
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все блоги »