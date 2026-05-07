Во Львовской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, завладевшего деньгами на транспорт для ВСУ. Среди пострадавших – украинские защитники

Об этом сообщает полиция во Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, речь идет о руководителе одного из благотворительных фондов. Он завладел средствами, полученными для приобретения и доставки авто для ВСУ. Он убедил двух украинских военнослужащих перечислить более 400 тысяч гривен на подконтрольные ему счета.

"В настоящее время правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по ч. ч. 2, 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Руководителю благотворительного фонда грозит до пяти лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одессе разоблачили аферистов. Злоумышленники выдавали себя за таможенных брокеров и водителей. В социальных сетях они публиковали объявления о продаже авто для ВСУ. Для доверия они использовали в переписке фотографии и копии документов настоящих волонтеров и благотворителей.