Дело о взятке на 30 тысяч долларов: на Волыни отправили под стражу чиновника

Фото: Национальная полиция

Волынский апелляционный суд сменил чиновнику Луцкого городского совета меру пресечения по домашнему аресту на содержание под стражей. Ему определили залог

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Теперь чиновник Луцкого городского совета был отправлен под стражу с залогом в размере 3,3 миллиона гривен. Это заместитель начальника одного из отделов городского совета, подозреваемый в получении взятки в размере 30 тысяч долларов. Речь об изготовлении и выдаче документов об отсутствии объектов культурного наследия на территории песчаного карьера в Луцком районе.

Суд первой инстанции избрал чиновнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры это решение обжаловали. Теперь речь идет о том, чтобы отстранить подозреваемого от должности.

Напомним, что ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группу. Чиновник вместе с сообщниками завладел почти 20 миллионами.