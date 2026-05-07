В Киеве 7 мая патрульные задержали водителя Volkswagen с признаками наркотического опьянения, который пытался скрыться от полиции и совершил наезд на пешеходку

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Инцидент произошел на проспекте Берестейском. Патрульные остановили автомобиль за нарушение ПДД и во время общения с водителем заметили у него признаки наркотического опьянения. Мужчине предложили пройти осмотр, однако он отказался, закрылся в авто и внезапно уехал с места происшествия.

Полицейские приступили к преследованию. Водитель игнорировал требования об остановке и, нарушая ПДД, пытался скрыться.

На Политехническом переулке мужчина совершил наезд на женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали.

После задержания патрульные составили на водителя протокол за невыполнение требования об остановке и вынесли постановление за непредоставление пешехода. Мужчину доставили в медучреждение для прохождения осмотра состояния опьянения.

Также правоохранители установили, что водитель считается уклоняющимся от мобилизации лицом, подлежащим доставке в ТЦК и СП.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

