19:57  07 мая
В Николаевской области из-за атаки БпЛА вспыхнуло горючее на предприятии
19:35  07 мая
Во Львове служащий на железной дороге получал ежемесячную "дань": подробности схемы
18:27  07 мая
В Киеве водитель "под кайфом" убегал от полиции и сбил женщину
UA | RU
UA | RU
07 мая 2026, 18:27

В Киеве водитель "под кайфом" убегал от полиции и сбил женщину

07 мая 2026, 18:27
Читайте також українською мовою
Фото: патрульная полиция Киева
Читайте також
українською мовою

В Киеве 7 мая патрульные задержали водителя Volkswagen с признаками наркотического опьянения, который пытался скрыться от полиции и совершил наезд на пешеходку

Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .

Инцидент произошел на проспекте Берестейском. Патрульные остановили автомобиль за нарушение ПДД и во время общения с водителем заметили у него признаки наркотического опьянения. Мужчине предложили пройти осмотр, однако он отказался, закрылся в авто и внезапно уехал с места происшествия.

Полицейские приступили к преследованию. Водитель игнорировал требования об остановке и, нарушая ПДД, пытался скрыться.

На Политехническом переулке мужчина совершил наезд на женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. Пострадавшую госпитализировали.

После задержания патрульные составили на водителя протокол за невыполнение требования об остановке и вынесли постановление за непредоставление пешехода. Мужчину доставили в медучреждение для прохождения осмотра состояния опьянения.

Также правоохранители установили, что водитель считается уклоняющимся от мобилизации лицом, подлежащим доставке в ТЦК и СП.

Обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Напомним, что 6 мая в Киеве патрульные задержали водителя автомобиля Maserati, который имел признаки опьянения, пытался скрыться от правоохранителей и совершил дорожно-транспортное происшествие.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Киев водитель полиция задержание
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Авиаудар по селу Счастливое в Запорожье: есть раненые и разрушения
07 мая 2026, 20:15
В Николаевской области из-за атаки БпЛА вспыхнуло горючее на предприятии
07 мая 2026, 19:57
Во Львове служащий на железной дороге получал ежемесячную "дань": подробности схемы
07 мая 2026, 19:35
ВСУ поразили российский носитель "Калибров" в Каспийском море
07 мая 2026, 19:17
Силы обороны поразили "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в глубоком тылу РФ
07 мая 2026, 18:56
В Днепре заместитель председателя благотворительного фонда работал в РФ
07 мая 2026, 18:55
На Закарпатье начал работу уникальный центр по привлечению грантов
07 мая 2026, 17:59
В Прикарпатье 20-летний юноша создал банду, которая обворовывала счета военных и пенсионеров
07 мая 2026, 17:47
Эксследователь времен Януковича готовил теракты против военных
07 мая 2026, 17:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »