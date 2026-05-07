07 мая 2026, 19:57

В Николаевской области из-за атаки БпЛА вспыхнуло горючее на предприятии

Фото иллюстративное
Днем 7 мая под прицелом вражеских ударных беспилотников оказались Николаев и Снегиревка. В результате попаданий зафиксированы пожары и значительные разрушения транспортной инфраструктуры

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Отмечено, что начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 7 мая 2026 года, в период с 12:00 до 13:00, враг атаковал ударными БПЛА город Николаев и Снегиревскую общину. Под ударом оказалась критическая и транспортная инфраструктура", - говорится в сообщении.

В результате атаки поврежден транспорт и помещение одного из предприятий, также произошло возгорание горюче-смазочных материалов.

Предварительно пострадавших нет. В настоящее время устанавливается размер нанесенного ущерба.

На местах событий прокуроры совместно со следователями полиции и специалистами пиротехнических подразделений ГСЧС документируют очередное военное преступление РФ.

Напомним, утром 7 мая в Степановской общине вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль , в результате чего транспортное средство загорелось. Водителя в авто не было – он вышел незадолго до удара, который спас ему жизнь.

