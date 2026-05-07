Во Львове служащий на железной дороге получал ежемесячную "дань": подробности схемы
Правоохранители разоблачили руководителя цеха предоставления платных услуг Центрального вокзала станции "Львов". Оказалось, он организовал схему систематического ежемесячного вымогательства и получения взяток
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Служащий организовал схему получения взяток от работников, предоставлявших платные услуги посетителям Главного и Пригородного вокзалов во Львове. В схему он также привлек двух работников пригородного железнодорожного вокзала. Они собирали для него "дань".
Известно, что за четыре месяца злоумышленники получили взятки почти на полмиллиона гривен. В настоящее время организатор и его "помощники" получили подозрения. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
