Под Ровным женщина прыгнула с моста: она погибла

На автодороге Киев-Чоп недалеко от Ровно обнаружили тело человека. Инцидент произошел вечером 18 апреля

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

В комментарии "Рівне Медіа" пресс-секретарь полиции области Мария Юстицкая отметила, что около 20:00 в селе Кругле женщина прыгнула с моста.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть.

Около 22:00 правоохранители установили личность погибшей – ею оказалась 46-летняя жительница села Грабов.

По этому факту следственные отделения полиции №1 (г. Ровно) начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой "самоубийство".

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

