19 квітня 2026, 09:56

Під Рівним жінка стрибнула з мосту: вона загинула

Скриншот із відео
На автодорозі Київ-Чоп неподалік Рівне виявили тіло людини. Інцидент стався ввечері 18 квітня

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

У коментарі "Рівне Медіа" речниця поліції області Марія Юстицька зазначила, що близько 20:00 у селі Кругле жінка стрибнула з мосту.

Медики, які прибули на місце події, констатували її смерть.

Близько 22:00 правоохоронці встановили особу загиблої – нею виявилася 46-річна жителька села Грабів.

За цим фактом слідчі відділення поліції №1 (м. Рівне) розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "самогубство".

Обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 17-річна дівчина стрибнула з вікна багатоповерхівки. Ймовірною причиною такого вчинку став особистий конфлікт – дівчина намагалася покінчити з собою після сварки з хлопцем.

