В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в пяти областях временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за непогоды без электроснабжения остаются 7 населенных пунктов на Днепропетровщине. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Отмечается, что 21 апреля применение ограничений не прогнозируется. Потребителей просят, по возможности, экономно использовать электроэнергию в вечерние часы – с 17:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, 21 апреля РФ ударила по энергообъекту в Черниговской области. Без света остались 54 тысячи абонентов в городе Нежин.