UA | RU
Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
19 апреля 2026, 15:57

Оружие или запрет: иллюзия простых решений после теракта

19 апреля 2026, 15:57
Разрешение иметь оружие без изменения представлений о границах необходимой обороны ни к чему не приведет
Разрешение иметь оружие без изменения представлений о границах необходимой обороны ни к чему не приведет
Теракт, как и любое большое потрясение, запускает работу офиса простых решений, который есть в каждого в голове (Канеман за это получил Нобелевскую премию).

Офис простых решений генерирует два простых решения:

  1. Разрешить ношение оружия всем кому только можно, чтобы люди могли защитить себя и других.
  2. Запретить ношение оружия всем кому только можно, чтобы предотвратить такие теракты.

Офис простых решений не может ответить на три главных вопроса:

а) кто будет ходить с оружием в соседний супермаркет за хлебчиком?
б) что делать с установившейся судебной практикой, когда застреливший террориста сядет за решетку с вероятностью 100%?
в) как предотвратить теракты, а не реагировать на них?

С первым вопросом более-менее понятно: разрешение носить короткоствол приведет к незначительному увеличению количества вооруженных граждан (потому что получение разрешений, деньги, лень, тренировка, а ну его, а почему я...), но это будет столь необходимая критическая масса, которая может очень положительно повлиять на ситуацию.

Со вторым вопросом проблем больше, потому что всю систему нужно менять. Изменение закона ничего не даст, изменение практики правоприменения является сложным и длительным. Разрешение иметь оружие без изменения представлений о границах необходимой обороны ни к чему не приведет. Нынешняя система может быть описана словами: "Вот когда вас убьют, тогда и приходите".

Третий вопрос самый главный. Ибо террорист часто как раз и хочет, чтобы его убили (психологи уже об этом писали), так что пока до него достанется герой с оружием, уже будет несколько трупов. У меня нет простого ответа. "Противодействие российской дезинформации" очевидно не работает. Крыша может поехать у кого угодно.

Социальная несправедливость только увеличивается. Война еще не завершена.

