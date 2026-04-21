21 апреля 2026, 09:14

РФ атаковала "Искандерами-М" и почти 150 дронами: есть попадания на 17 локациях

21 апреля 2026, 09:14
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 21 апреля РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 143 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 116 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 17 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 21 апреля 2026 года

Напомним, ночью 21 апреля российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по городу Сумы. Пострадали 15 человек. Повреждены многоквартирные дома, учебные заведения и больница.

17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Зима посреди апреля в Карпатах: на горе Поп Иван снежит и держится мороз
21 апреля 2026, 10:56
Из-за атак РФ на энергообъекты обесточены потребители в пяти областях – Минэнерго
21 апреля 2026, 10:38
В Одесской области пьяный водитель устроил ДТП на светофоре: три человека в больнице
21 апреля 2026, 10:27
Результаты выборов в Болгарии: парадоксальные ассоциации с украинским опытом
21 апреля 2026, 10:10
В Славянске из-за ударов вражеских ФАБов разрушено учебное заведение, есть пострадавшие
21 апреля 2026, 09:55
Приносил сладости и подарки, а потом изнасиловал 13-летнюю: на Херсонщине будут судить 21-летнего парня
21 апреля 2026, 09:43
В Черниговской области молодая пара погибла, подорвавшись на мине на мотоцикле
21 апреля 2026, 09:28
Ночная атака дронов на Сумы: количество пострадавших выросло, среди них – трое детей
21 апреля 2026, 08:57
В Харьковской области спасатели потушили пожар после вражеского обстрела
21 апреля 2026, 08:41
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
