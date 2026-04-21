Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 21 апреля РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 143 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 116 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 17 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, ночью 21 апреля российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по городу Сумы. Пострадали 15 человек. Повреждены многоквартирные дома, учебные заведения и больница.