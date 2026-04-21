СБУ и Нацполиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов

За суммы от 2 до 20 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска.

На Закарпатье задержали дельца, организовавшего "кортеж" для переправки мужчин через западную границу. Во время движения автоколонны впереди ехал водитель-разведчик, проверявший наличие блокпостов. Сразу за ним следовала основанная машина с клиентами. Если путь был перекрыт, "пассажиров" высаживали неподалеку и выдавами им карты-инструкции по обходным путям.

Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем" в горной местности Раховского района, когда он перевозил трех клиентов в направлении границы.

Во Львовской области задержали врача-психиатра центральной больницы в регионе, который за взятки предлагал установление III группы инвалидности. Для "быстрого" оформления меддокументов он обещал повлиять на знакомых в комиссиях по оценке функционирования личности (бывшая МСЭК).

В Днепропетровской области организатор схемы предлагал уже мобилизованным мужчинам "купить" заключение ВВК о непригодности к службе в боевых подразделениях, чтобы перевестись в тыловые части.

В Одесской области задержали троих работников экстренной медицинской помощи, которые на "скорой" переправляли мужчин в непризнанное Приднестровье. Правоохранители задержали фигурантов, когда они перевозили в соседнюю страну уклониста, замаскированного под водителя-санитара.

Также в регионе подозрение получил местный фермер, организовавший нелегальный "трафик" призывников за пределы Украины в обход КПП. К схеме он привлек местного перевозчика, который доставлял мужчин в приграничье, откуда они пешком пересекали границу по лесным тропам.

В Виннице задержали киевлянина, который организовал переправку мужчин за границу вплавь через реку Днестр.

Фигурантам объявили подозрение по статьям о незаконной переправке лиц через границу и злоупотребление влиянием. Делкам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали иностранца, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию. За свои "услуги" он брал от 9000 до 15000 долларов.