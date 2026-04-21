12:44  21 апреля
Стрельба и погоня в Одессе: сообщают о задержании работников ТЦК
10:56  21 апреля
Зима посреди апреля в Карпатах: на горе Поп Иван снежит и держится мороз
09:43  21 апреля
Приносил сладости и подарки, а потом изнасиловал 13-летнюю: на Херсонщине будут судить 21-летнего парня
UA | RU
UA | RU
21 апреля 2026, 11:28

На "скорой" к границе и "липовые" диагнозы: в Украине заблокировали очередные схемы для уклонистов

Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ и Нацполиция заблокировали новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За суммы от 2 до 20 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали сбежать за границу вне пунктов пропуска.

На Закарпатье задержали дельца, организовавшего "кортеж" для переправки мужчин через западную границу. Во время движения автоколонны впереди ехал водитель-разведчик, проверявший наличие блокпостов. Сразу за ним следовала основанная машина с клиентами. Если путь был перекрыт, "пассажиров" высаживали неподалеку и выдавами им карты-инструкции по обходным путям.

Правоохранители задержали организатора схемы "на горячем" в горной местности Раховского района, когда он перевозил трех клиентов в направлении границы.

Во Львовской области задержали врача-психиатра центральной больницы в регионе, который за взятки предлагал установление III группы инвалидности. Для "быстрого" оформления меддокументов он обещал повлиять на знакомых в комиссиях по оценке функционирования личности (бывшая МСЭК).

В Днепропетровской области организатор схемы предлагал уже мобилизованным мужчинам "купить" заключение ВВК о непригодности к службе в боевых подразделениях, чтобы перевестись в тыловые части.

В Одесской области задержали троих работников экстренной медицинской помощи, которые на "скорой" переправляли мужчин в непризнанное Приднестровье. Правоохранители задержали фигурантов, когда они перевозили в соседнюю страну уклониста, замаскированного под водителя-санитара.

Также в регионе подозрение получил местный фермер, организовавший нелегальный "трафик" призывников за пределы Украины в обход КПП. К схеме он привлек местного перевозчика, который доставлял мужчин в приграничье, откуда они пешком пересекали границу по лесным тропам.

В Виннице задержали киевлянина, который организовал переправку мужчин за границу вплавь через реку Днестр.

Фигурантам объявили подозрение по статьям о незаконной переправке лиц через границу и злоупотребление влиянием. Делкам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали иностранца, который за деньги пытался переправить украинцев в Венгрию. За свои "услуги" он брал от 9000 до 15000 долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
В Одессе со стрельбой задержали работников ТЦК: требовали $30 тыс. у мужчины – СМИ
21 апреля 2026, 14:10
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
21 апреля 2026, 13:34
Ахметов купил квартиру в Монако за более чем $550 млн: одна из самых дорогих сделок в мире
21 апреля 2026, 13:11
Выплаты военным в случае потери трудоспособности: как действовать
21 апреля 2026, 12:57
Стрельба и погоня в Одессе: сообщают о задержании работников ТЦК
21 апреля 2026, 12:44
Записывал все перед нападением: новые подробности стрельбы в Киеве от МВД
21 апреля 2026, 12:32
Скрыл 340 млн грн в крипте: депутату Полтавского горсовета объявили новое подозрение
21 апреля 2026, 12:14
На Днепропетровщине мужчина бросил две гранаты в полицейских: пятеро раненых
21 апреля 2026, 11:46
Глава патрульной полиции Жуков, ушедший в отставку после теракта в Киеве, стал советником главы Нацполиции
21 апреля 2026, 11:15
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Все видео »
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Все блоги »