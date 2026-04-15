Пошуки 4-річного хлопчика на Рівненщині: рятувальники знайшли тіло
На Рівненщині знайшли тіло хлопчика, який зник у селі Колки на початку квітня. Водолази підняли його тіло на поверхню
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
4-річного хлопчика знайшли на відстані кілометра від місця зникнення. Рятувльники підняли його на поверхню.
Пошукова операція тривала десять днів. Були залучені понад 60 рятувальників ДСНС, поліцейські, добровольці, кінологічна служба.
"Наразі на місці працюють правоохоронці для встановлення всіх обставин трагедії", - повідомили рятувальники.
Нагадаємо, 5 квітня двоє хлопчиків віком 3 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Згодом тіло молодшої дитини знайшли у річці. Пошуки 4-річного хлопчика продовжувались. Поліцейські, рятувальники, прикордонники та місцеві мешканці безперервно прочісували ліси, поля та сусідні села.