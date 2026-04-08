Фото: полиция

Смертельная авария произошла 8 апреля около 11:00 в селе Терентьев Ровенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе "Киев-Чоп" автомобиль Subaru Forester и врезался в отбойник – водитель не справился с управлением. 67-летнего мужчину зажало в салоне, его деблокировали спасатели с помощью спецсредств.

Медики пытались спасти пострадавшего, однако от полученных травм он скончался в "скорой" дороге в больницу.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

