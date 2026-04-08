Смертельна аварія сталася 8 квітня близько 11:00 у селі Терентіїв Рівненського району

На трасі "Київ-Чоп" автомобіль Subaru Forester та врізався у відбійник – водій не впорався з керуванням. 67-річного чоловіка затиснуло в салоні, його деблокували рятувальники за допомогою спецзасобів.

Медики намагалися врятувати постраждалого, проте від отриманих травм він помер у "швидкій" дорогою до лікарні.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

