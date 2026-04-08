На Рівненщині кросовер влетів у відбійник: загинув чоловік
Смертельна аварія сталася 8 квітня близько 11:00 у селі Терентіїв Рівненського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На трасі "Київ-Чоп" автомобіль Subaru Forester та врізався у відбійник – водій не впорався з керуванням. 67-річного чоловіка затиснуло в салоні, його деблокували рятувальники за допомогою спецзасобів.
Медики намагалися врятувати постраждалого, проте від отриманих травм він помер у "швидкій" дорогою до лікарні.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, ввечері 5 квітня на Волині 17-річний водій легковика врізався в дерево. Один пасажир загинув, троє юнаків – у лікарні.
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
НАБУ і САП завершили слідство у справі Тимошенко про хабар депутатам: що відомо
08 квітня 2026, 11:57На Дніпропетровщині від поранень після обстрілу загинув священик УПЦ МП
08 квітня 2026, 11:4244 млрд грн боргів: Харкову загрожує енергетичний колапс за каденції Терехова
08 квітня 2026, 11:38На Житомирщині аферисти вкрали гроші у жінки, яка купувала їжу для дитини
08 квітня 2026, 11:35Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
08 квітня 2026, 11:15У Тернополі чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 14-річного підлітка
08 квітня 2026, 10:51Верба за 100 грн перетворилася на сміття біля київського метро
08 квітня 2026, 10:41Хотів допомогти мамі: на Харківщині судили чоловіка, який працював на окупантів
08 квітня 2026, 10:35На Чернігівщині російський дрон атакував автостоянку: згоріли вантажівки
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
