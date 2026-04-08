08 апреля 2026, 08:20

На Ровенщине третьи сутки ищут пропавшего 4-летнего мальчика

Фото: Национальная полиция
На территории Дубровиччины уже третьи сутки правоохранители, спасатели и местные жители разыскивают пропавшего 4-летнего мальчика

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Трагедия произошла в селе Колки. Его почти 3-летнего брата обнаружили без признаков жизни в местной реке Горынь уже через час после обращения семьи в полицию.

По словам бабушки, воспитывающей детей с января, мальчики просились пойти к реке, где установлено колесо для качания. Женщина не разрешила, однако впоследствии дети самостоятельно покинули двор.

Поисковую операцию координирует руководство полиции, в частности, подразделения Сарненского районного отдела полиции и правоохранители Дубровицы. Ежедневно к поискам привлекают около 200 человек – полицейских, спасателей, пограничников, водолазов, бойцов спецподразделения "Хищник" и неравнодушных граждан.

По состоянию на сейчас:

  • обследовано 480 дворов;
  • проверено около 22 км вдоль реки от места исчезновения;
  • осмотрено почти 500 тысяч кв. м прибрежной территории и близлежащих населенных пунктов;
  • водолазы вместе со спасателями, используя подводный дрон, исследовали до 4 км дна реки.

Поисковая операция продолжается непрерывно. Все привлеченные службы не теряют надежду найти ребенка и продолжают делать все возможное.

Напомним, 5 апреля двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет уехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Поиски 4-летнего мальчика продолжаются. Полицейские, спасатели, пограничники и местные жители непрерывно прочесывают леса, поля и соседние села.

Ровенская область мальчик ребенок поиск водолазы полиция
