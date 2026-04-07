На Ровенщине до сих пор ищут 4-летнего мальчика: к операции привлекли подводные дроны

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что к операции привлекли полицию, водолазов, лесников и неравнодушных местных жителей.

Сейчас спасатели используют также подводные дроны для обследования водоемов.

Полицейские вместе с гражданами проверяют заброшенные хозяйства, колодцы и кустарники. Лесники обследуют лесные массивы, а водолазы уже проверили водоем. Поисковые работы продолжаются непрерывно.

Как установили правоохранители, накануне дети из Дубенского района приехали в гости к 56-летней бабушке, поскольку их мать находится на заработках за границей. Женщина самостоятельно воспитывает четырех детей. В семье также 18-летняя девушка и 15-летний парень. Семья характеризуется положительно и раньше не состояла на учете.

Во время пребывания под наблюдением бабушки, занимавшейся домашними делами, двое самых маленьких братьев самостоятельно поехали кататься на велосипедах. Когда дети долго не возвращались, родные сначала искали их самостоятельно, а затем обратились в полицию.

В тот же вечер около 20:00 правоохранители обнаружили в местной реке Горынь тело младшего ребенка. Мальчику за 22 дня должно было исполниться 3 года. Поиски старшего, 4-летнего мальчика продолжаются.

По факту происшествия следователи начали досудебное расследование по статье 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Правоохранители обращаются к гражданам: если вам известна какая-либо информация о возможном месте нахождения ребенка, немедленно сообщите по телефону: 066-479-50-18 или 112.

Напомним, 5 апреля двое мальчиков в возрасте 3 и 4 лет уехали кататься на велосипедах и не вернулись. Впоследствии тело младшего ребенка обнаружили в реке. Поиски 4-летнего мальчика продолжаются. Полицейские, спасатели, пограничники и местные жители непрерывно прочесывают леса, поля и соседние села.