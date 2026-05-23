Сотрудники СБУ вместе с военными 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ нанесли мощные удары по российским военным объектам на временно оккупированной Луганщине

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что украинские защитники поразили неприятельский эшелон, резервуары с горючим, полевые склады боеприпасов, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры оккупантов.

Удары дронами "FirePoint-2" нанесли по целям в Луганске, Кадиевке, Белокуракиному, а также в Северодонецком и Сватовском районах области.

Перед атаками сотрудники СБУ устанавливали точные координаты целей, после чего операторы беспилотников наносили высокоточные удары.

В результате операции был уничтожен пункт дислокации личного состава противника, ремонтная база для обслуживания вражеских БПЛА, здание оккупационной "полиции", а также значительные запасы горючего и техники.

По предварительным данным, потери российских войск составили более 80 человек убитыми и ранеными. Масштабные пожары после ударов были зафиксированы даже спутниковыми системами мониторинга.

В СБУ подчеркнули, что совместная боевая работа с Силами беспилотных систем продолжается.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины за поражение одного из ключевых российских военных предприятий – "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ. Дистанция до цели украинской границы составляла 1700 километров.