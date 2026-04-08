08 квітня 2026, 08:20

На Рівненщині третю добу шукають зниклого 4-річного хлопчика

Фото: Національна поліція
На території Дубровиччини вже третю добу правоохоронці, рятувальники та місцеві жителі розшукують зниклого 4-річного хлопчика

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Трагедія сталася у селі Колки. Його майже 3-річного братика виявили без ознак життя у місцевій річці Горинь вже через годину після звернення родини до поліції.

За словами бабусі, яка виховує дітей із січня, хлопчики просилися піти до річки, де встановлене колесо для гойдання. Жінка не дозволила, однак згодом діти самостійно залишили подвір'я.

Пошукову операцію координує керівництво поліції, зокрема підрозділи Сарненського районного відділу поліції та правоохоронці Дубровиці. Щодня до пошуків залучають близько 200 осіб – поліцейських, рятувальників, прикордонників, водолазів, бійців спецпідрозділу "Хижак" і небайдужих громадян.

Станом на зараз:

  • обстежено 480 дворів;
  • перевірено близько 22 км уздовж річки від місця зникнення;
  • оглянуто майже 500 тисяч кв. м прибережної території та прилеглих населених пунктів;
  • водолази разом із рятувальниками, використовуючи підводний дрон, дослідили до 4 км дна річки.

Пошукова операція триває безперервно. Усі залучені служби не втрачають надії знайти дитину та продовжують робити все можливе.

Нагадаємо, 5 квітня двоє хлопчиків віком 3 та 4 роки поїхали кататися на велосипедах і не повернулися. Згодом тіло молодшої дитини знайшли у річці. Пошуки 4-річного хлопчика продовжуються. Поліцейські, рятувальники, прикордонники та місцеві мешканці безперервно прочісують ліси, поля та сусідні села.

Рівненська область хлопчик дитина пошук водолази поліція
