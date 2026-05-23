Бой Усик – Верховен в Египте: когда стартует поединок

Александр Усик и Рико Верховен.

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик проведет свой первый титульный бой в 2026 году. Соперником украинца станет звезда кикбоксинга Рико Верховен, а на кону будет стоять пояс WBC

Поединок Усик – Верховен состоится в субботу, 23 мая, в Египте на фоне знаменитых Пирамиды Гизы.

Вечер бокса стартует в 20:00 по киевскому времени. В это время начнутся первые поединки андеркарда. Всего в рамках шоу запланировано девять боев, в том числе три чемпионских.

Трансляция главного боя начнется около 00:00 по Киеву, выход боксеров в ринг ожидается не ранее 00:30.

Время начала поединка может измениться в зависимости от продолжительности предыдущих боев – если они завершатся досрочно или наоборот пройдут всю дистанцию.

Для Верховена это сражение станет лишь вторым в профессиональном боксе. Несмотря на это, нидерландец получит шанс сразиться за титул WBC, тогда как Усик будет защищать пояса WBA, IBF и WBC.

Напомним, ранее чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик и нидерландский кикбоксер Рико Верховен провели эффектную битву взглядов на фоне египетских пирамид.

Как известно, недавно Усик возглавил обновленный рейтинг P4P (лучших боксеров вне зависимости от веса) по версии ESPN.