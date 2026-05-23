Удар РФ по траурной колонне в Сумах: в больнице умер один из пострадавших

Фото: Общественное Сумы

В Сумах в больнице скончался один из пострадавших в результате атаки российского дрона на траурную колонну. Мужчина получил тяжелые ранения во время удара

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

"К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, получивший сверхтяжелые ранения в результате российского удара по траурной колонне в Сумах", – отметил он.

По его словам, сейчас личность погибшего устанавливается.

Ранее Григоров сообщал, что еще 9 человек пострадали. Четверым людям медики оказали помощь, они будут лечиться амбулаторно.

Напомним, в субботу, 23 мая, российский беспилотник атаковал траурную колонну на окраине города Сумы.

Как известно, за прошедшие сутки российские войска обстреляли 41 населенный пункт Сумской области. Травмировано 13 человек. В результате обстрелов на территории области повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, магазин, транспортные средства, мотоцикл, комбайн и ангар.