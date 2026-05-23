Масштабный пожар вспыхнул на горе Пикуй во Львовской области

В субботу, 23 мая, во Львовской области зафиксировали масштабное возгорание на горе Пикуй

Об этом сообщил депутат Львов городского совета Игорь Зинкевич, передает RegioNews.

По предварительным данным, огонь охватил склоны горы. Очевидцы сообщают, что пламя продолжает распространяться.

Пока официальной информации о причинах пожара и его масштабах нет. Также пока неизвестно, привлекли ли к тушению спасателей.

Местные жители и туристы призывают быть осторожными вблизи района возгорания.

Справка: Гора Пикуй (1408 м) – самая высокая вершина Верховинского Водораздельного хребта и самая высокая точка Львовской области.

Расположена на границе Львовской и Закарпатской областей. Вершина отличается яркой конусообразной формой и каменистыми россыпями, откуда открываются невероятные панорамы гор.

Напомним, в начале мая в Житомирской области горел Полесский заповедник. Кроме того, спасатели тушили огонь и в Зоне отчуждения Киевской области.