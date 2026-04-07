UA | RU
UA | RU
07 апреля 2026, 15:55

В Ровенской области подросток согласился устроить теракт для россиян за "пачку долларов"

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ровенский районный суд Ровенской области признал гражданина виновным в законченном покушении на теракт и незаконном приобретении взрывного устройства. Стало известно, какое наказание получил подросток

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В начале июля прошлого года подросток из Запорожья искал подработку в соцсетях. Тогда он согласился в Ровно заложить взрывное устройство в автомобиль. За это ему обещали 3 тысячи долларов.

Несовершеннолетний приехал в Ровно, из тайника забрал рюкзак со взрывным устройством - соединил составляющие между собой и заложил устройство в микроавтобус на автостоянке и установил мобильный телефон для видеофиксации. По его словам, он думал, что сделал все необходимое и уехал на съемную квартиру. Однако тогда же его задержали правоохранители.

К счастью, взрывное устройство оказалось имитационным. На суде подросток признал вину. Он признался, что видел, как из машины выходили военнослужащие, подтвердил, что знал, что они ею пользуются.

По выводам психолога, подросток хотел только заработать деньги и не отдавал себе отчета в последствиях своих действий. Суд назначил ему наказание в размере 5 лет и одного месяца лишения свободы без конфискации имущества.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили врача, требовавшего взятку. За 5 тысяч долларов она обещала помочь оформить инвалидность.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог суд Ровенская область
