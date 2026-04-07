В Ровенской области подросток согласился устроить теракт для россиян за "пачку долларов"

В начале июля прошлого года подросток из Запорожья искал подработку в соцсетях. Тогда он согласился в Ровно заложить взрывное устройство в автомобиль. За это ему обещали 3 тысячи долларов.

Несовершеннолетний приехал в Ровно, из тайника забрал рюкзак со взрывным устройством - соединил составляющие между собой и заложил устройство в микроавтобус на автостоянке и установил мобильный телефон для видеофиксации. По его словам, он думал, что сделал все необходимое и уехал на съемную квартиру. Однако тогда же его задержали правоохранители.

К счастью, взрывное устройство оказалось имитационным. На суде подросток признал вину. Он признался, что видел, как из машины выходили военнослужащие, подтвердил, что знал, что они ею пользуются.

По выводам психолога, подросток хотел только заработать деньги и не отдавал себе отчета в последствиях своих действий. Суд назначил ему наказание в размере 5 лет и одного месяца лишения свободы без конфискации имущества.

Суд назначил ему наказание в размере 5 лет и одного месяца лишения свободы без конфискации имущества.