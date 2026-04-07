На Рівненщині підліток погодився влаштувати теракт для росіян за "пачку доларів"

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На початку липня минулого року підліток із Запоріжжя шукав підробіток у соцмережах. Тоді він погодився у Рівному закласти вибуховий пристрій в автомобіль. За це йому обіцяли 3 тисячі доларів.

Неповнолітній приїхав до Рівного, зі схованки забрав рюкзак із вибуховим пристроєм — зʼєднав складові між собою і заклав пристрій у мікроавтобус на автостоянці та встановив мобільний телефон для відеофіксації. За його словами, він думав, що зробив все необхідне і поїхав на орендовану квартиру. Проте тоді ж йогго затримали правоохоронці.

На щастя, вибуховий пристрій виявився імітаційним. На суді підліток визнав провину. Він зізнався, що бачив як із машини виходили військовослужбовці, підтвердив, що знав, що вони нею користуються.

За висновками психолога, підліток хотів лише заробити гроші та не усвідомлював наслідки своїх дій. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років та одного місяця позбавлення волі без конфіскації майна.

