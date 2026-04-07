07 квітня 2026, 16:32

На Рівненщині підліток погодився влаштувати теракт для росіян за "пачку доларів"

Фото з відкритих джерел
Рівненський районний суд Рівненської області визнав громадянина винним у закінченому замаху на теракт і незаконному придбанні вибухового пристрою. Стало відомо, яке покарання отримав підліток

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

На початку липня минулого року підліток із Запоріжжя шукав підробіток у соцмережах. Тоді він погодився у Рівному закласти вибуховий пристрій в автомобіль. За це йому обіцяли 3 тисячі доларів.

Неповнолітній приїхав до Рівного, зі схованки забрав рюкзак із вибуховим пристроєм — зʼєднав складові між собою і заклав пристрій у мікроавтобус на автостоянці та встановив мобільний телефон для відеофіксації. За його словами, він думав, що зробив все необхідне і поїхав на орендовану квартиру. Проте тоді ж йогго затримали правоохоронці.

На щастя, вибуховий пристрій виявився імітаційним. На суді підліток визнав провину. Він зізнався, що бачив як із машини виходили військовослужбовці, підтвердив, що знав, що вони нею користуються.

За висновками психолога, підліток хотів лише заробити гроші та не усвідомлював наслідки своїх дій. Суд призначив йому покарання у вигляді 5 років та одного місяця позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, раніше в Харківській області викрили лікарку, яка вимагала хабар. За 5 тисяч доларів вона обіцяла допомогти оформити інвалідність.

суд підпал Рівненська область
