05 квітня 2026, 10:19

Погрожував підірвати дві гранати: у Рівному затримали військового, який перебував у СЗЧ

Фото: Національна поліція
Увечері в суботу, 4 квітня, в Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у статусі СЗЧ і погрожував підірвати дві гранати

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що військовослужбовець Національної гвардії повідомив, що на вулиці Соборній 43-річний житель селища Оржів під час перевірки висмикнув чеку гранати та погрожував підірвати її.

На місце події оперативно прибули керівництво ГУНП та райуправління, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці РПОП і КОРД, а також патрульна поліція.

Зі зловмисником понад три години вели переговори. За результатами перемовин чоловіка було затримано. Як з'ясувалося, він перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

Один боєприпас, затягнутий стяжкою, перебуває у річці, інший – знешкоджено та вилучено для експертизи.

Фігуранта затримано у процесуальному порядку, тривають слідчі дії у рамках відкритих кримінальних проваджень.

Нагадаємо, у Святошинського району столиці поліція затримала чоловіка, який влаштував конфлікт із перехожими. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 47-річний іноземець дістав гранату та почав погрожувати нею людям біля одного з будинків на вулиці Академіка Єфремова.

Поліцейські затримала нападника, який смертельно поранив військового ТЦК у Львові
02 квітня 2026, 16:47
У Києві судитимуть військового за ДТП, у якій загинула жінка та постраждала дитина
02 квітня 2026, 10:07
Всі новини »
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
05 квітня 2026, 19:55
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
05 квітня 2026, 19:10
Ремонт міжнародних трас в Україні: роботи планують завершити до 1 травня
05 квітня 2026, 18:27
У Нікополі дрон атакував цивільне авто: водій загинув, дружина у важкому стані
05 квітня 2026, 17:57
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
05 квітня 2026, 17:37
Влучання "Шахеда" у Харкові: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
05 квітня 2026, 16:50
На Дніпропетровщині знову з'явилися ворожі листівки з погрозами
05 квітня 2026, 16:14
Мемуари Столтенберга і тіньові переговори з Росією: що відомо
05 квітня 2026, 15:42
У Херсоні ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку: є загиблий
05 квітня 2026, 15:22
Українські дрони атакували порт "Транснефть" і об'єкти "Лукойлу" в РФ
05 квітня 2026, 14:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Володимир Поперешнюк
Всі блоги »