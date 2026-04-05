Погрожував підірвати дві гранати: у Рівному затримали військового, який перебував у СЗЧ

Увечері в суботу, 4 квітня, в Рівному правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у статусі СЗЧ і погрожував підірвати дві гранати

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що військовослужбовець Національної гвардії повідомив, що на вулиці Соборній 43-річний житель селища Оржів під час перевірки висмикнув чеку гранати та погрожував підірвати її.

На місце події оперативно прибули керівництво ГУНП та райуправління, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, спецпризначенці РПОП і КОРД, а також патрульна поліція.

Зі зловмисником понад три години вели переговори. За результатами перемовин чоловіка було затримано. Як з'ясувалося, він перебував у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини).

Один боєприпас, затягнутий стяжкою, перебуває у річці, інший – знешкоджено та вилучено для експертизи.

Фігуранта затримано у процесуальному порядку, тривають слідчі дії у рамках відкритих кримінальних проваджень.

