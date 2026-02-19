09:08  19 февраля
19 февраля 2026, 10:24

В Ровенской области мать присвоила 4 млн грн своего сына-военного

19 февраля 2026, 10:24
Скриншот с видео
На Ровенщине мать присвоила деньги своему сыну-военному, пока тот находился в плену, и после его освобождения отказывается их возвращать

Об этом сообщает "Ровно 1", передает RegioNews.

22-летний Дмитрий подписал контракт еще до полномасштабного вторжения и попал в плен в начале войны. Он пробыл в неволе три года, а по возвращении столкнулся с новой проблемой: его мама присвоила более 4 млн грн, которые государство выплачивало находящимся в плену родственникам военнослужащих.

"После такого хочется просто в госпитале остаться и лежать там под капельницами или чтобы какими-то таблетками просто кормили, чтобы психического расстройства не было", - откровенно рассказал Дмитрий.

Парень отмечает, что по возвращении начал выяснять финансовую ситуацию и обнаружил, что поступившие ему деньги были присвоены матерью.

Попытки мирно решить вопрос, по словам Дмитрия, не принесли результата. Мужчина признается, что это не просто деньги, это неуважение к его чину.

Когда же Дмитрий узнал, что мать выписала его из квартиры, ему лопнуло терпение и он решил обратиться в суд.

"Сумма, за которую я сейчас сужусь с ней – это 4 миллиона 200 тысяч гривен. Уже первоначальный этап прошел, и в марте должен быть решающий суд", – рассказывает боец.

Мать военного отказалась от комментариев, только сказала, что живет за границей.

Напомним, на Прикарпатье полицейский обманом присвоил 2,7 млн грн семьи погибшей защитницы. Подозреваемый находится под стражей со 2 января 2026 года. За совершенное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

