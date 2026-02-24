В Харьковской области женщина хотела получить миллионы компенсации за жилье, которого уже не существует

Иллюстративное фото

В Харьковской области женщина пыталась получить компенсацию от государства за разрушенное жилье. Однако выяснилось, что этот дом был демонтирован еще до полномасштабной войны

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Жительница села Сеньково обвиняется в покушении на мошенничество. Женщина пыталась получить компенсацию по программе "Восстановление". Речь идет о сумме почти 2,5 миллионов гривен.

Однако проверка выяснила, что здание не имело повреждений в результате боевых действий. Более того, жилье было демонтировано еще до начала полномасштабного вторжения РФ. Помощь от государства женщина не получила.

Как рассказали правоохранители, она признала вину и раскаялась.

