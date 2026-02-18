$12 тыс. за фиктивное трудоустройство: СБУ задержала руководителей оборонных предприятий

Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители разоблачили руководителей двух оборонных государственных предприятий, организовавших схему фиктивного трудоустройства для дальнейшего бронирования от мобилизации

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники потребовали от гражданина 12 тыс. долларов за оформление на работу. Трудоустройство было формальным – "на бумаге", без фактического исполнения каких-либо обязанностей.

Мужчина сообщил правоохранителям о предложении, и дальнейшие встречи проходили под контролем силовиков. 12 февраля чиновников задержали во время получения денег.

Прокуроры сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы, лишение права занимать определенные должности и конфискацию имущества.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении депутату Почаевского городского совета Тернопольщины за махинации с военным учетом. Мужчина обещал снять военнообязанных с розыска и устроить их на госпредприятия, чтобы они получили бронирование. Свои услуги он оценивал от 4 до 10 тысяч долларов.